バスケットボールB1滋賀は2日に公式サイトを更新。1月31日、2月1日開催のホームゲームの会場において、飲食出店者が販売した商品に、賞味期限切れの商品が一部混入していたとして謝罪した。同公式サイトで「この度、株式会社滋賀レイクスターズが1月31日、2月1日に滋賀県大津市の滋賀ダイハツアリーナにて主催した滋賀レイクスホームゲームにおいて、飲食出店者が販売した商品に、賞味期限切れの商品が一部混入していたことが