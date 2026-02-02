刑事裁判の再審制度見直しで法制審議会部会は2日、法改正に向けた要綱案を取りまとめた。裁判所の判断で検察に証拠開示を命じる制度や、請求審での手続き規定を新設。開始決定への検察の不服申し立ては禁止せず、現状維持とする。