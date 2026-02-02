衆院選で一人でも多くの人に投票してもらおうと、青森市青柳のラーメン店「きた倉」では、投票を終えて受け取る「投票証明書」を提示した客に、トッピングの味玉か麺大盛りをサービスしている。みんなに青森のことを考えてほしい、という店主の北田晴輝さん（３８）の取り組みだ。（橋本翔太）投開票日の８日までで、期間中は何度でも利用可能だ。北田さんは「経営にとってはマイナスだが、皆さんが政治に興味を持つきっかけに