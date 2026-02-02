【モデルプレス＝2026/02/02】俳優の本郷奏多が2月2日、都内で行われたダーク戦国アクションRPG『仁王3』の完成発表会に土屋太鳳とともに出席。報道陣から結婚を祝福される場面があった。【写真】本郷奏多、人気女優に花束渡す◆本郷奏多、報道陣から結婚祝福1月1日に自身のX（旧Twitter）で一般女性との結婚を発表した本郷。イベント終了後に報道陣から「ご結婚おめでとうございます」と声をかけられると「ありがとうございます」