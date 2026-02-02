明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕イベントが2月2日に都内で行われ、ガンバ大阪からはMF美藤倫が出席。セレッソ大阪と2年連続の開幕“大阪ダービー”、そして浦項（ポハン）スティーラーズ（韓国）と激突するAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）に向けて意気込みを語った。【写真】浦項加入の日本人MF「キ・ソンヨンはアジアのレジェンド」自身のコンディションを「徐々に上がっている。万全の状態」と評した美藤。昨季のJ1開幕戦