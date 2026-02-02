今回、Ray WEB編集部は職場の上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は新卒社員の女の子です。いつも山村さんという上司に怒られていて……？鬼上司の山村さんから、「今度お昼でもどう？」と誘われた主人公。突然の出来事に彼女も戸惑っていますね。山村さんがお昼に誘った理由とは……？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】毎日主人公に怒ってくる上司…