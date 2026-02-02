前回総選挙で小選挙区の議席を日本維新の会が独占した大阪。自民党との連立政権発足後初の総選挙を迎えたが、選挙区調整は行なわれず、全19選挙区中、実に18区で自民vs維新の「与党対決」が繰り広げられている。大阪でも、高市政権発足に伴い連立を離脱した公明党の支持者の投票行動が選挙結果に影響すると見られるなか、各選挙区の最新情勢をもとに当落を予測した。【表画像】2・8総選挙／大阪府の19選挙区「候補者と最新当落予