友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は職場の上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は新卒社員で、いつも上司の山村さんに怒られています。そんな鬼上司の山村さんから、「今度お昼でもどう？」と誘われた主人公。突然の出来事に彼女も戸惑います。山村さんがお昼に誘った理由とは……？