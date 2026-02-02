効率化と品質向上に生成AI利用が推奨されている。日常生活の相談相手としてはもちろん、仕事のうえでも時短と人的ミスを減らすためにもってこいだとプラスの側面が喧伝されている。すっかり身近になったAIに愛称をつけて友達のように思うと公言する人もいる。その一方で、やはり道具（ツール）であることを忘れてはいけない事例も頻発しているようだ。ライターの宮添優氏が、AI活用によって起きる大小さまざまなトラブルについて