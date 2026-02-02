関東から九州の太平洋側では記録的な少雨となっており、今日2日も太平洋側を中心に湿度が低くなっています。このあと、にわか雨やにわか雪の所がありますが、空気の乾燥や水不足を解消するほどの降水にはならないでしょう。この先も太平洋側では空気の乾燥した状態が続くため、体調管理や山火事に注意するとともに、家庭でできる節水を心がけましょう。太平洋側は空気カラカラ関東や近畿で最小湿度10%台の所も今日2日も、西高東