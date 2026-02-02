パシフィックゴルフマネージメント株式会社（ＰＧＭ、本社・東京都台東区）は２日、女子ゴルフで昨年のプロテストにトップ合格した伊藤愛華（明治安田）、アマチュアの岩永杏奈（大阪・大阪桐蔭高２年）と岩永梨花（兵庫・塚口中２年）姉妹の３選手と今月１日からスポンサーシップ契約を締結したと発表した。埼玉栄高３年、１８歳の伊藤はプロテスト後の新人戦で２位。今季開幕戦のダイキンオーキッドレディス（３月５〜８日、