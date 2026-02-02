法務大臣の諮問機関「法制審議会」で2日、裁判のやり直し＝再審の制度を見直す要綱案の採決が行われ、取りまとめられた。えん罪被害者を迅速に救済するために始まった議論だが、一部からは「改悪案」の声も上がる。意見の隔たりは大きい中、まとまった「要綱案」の中身とは？詳しく解説する。■法改正に向けた機運の高まり1966年、静岡県内でみそ製造会社役員の一家4人が殺害されているのが見つかった。逮捕されたのは、従業員だっ