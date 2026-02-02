「ボートレース記者コラム仕事賭け事独り言」「運がいい」と話す２６歳の若武者が覚醒の域へ。昨年１０月の津で若きダービー王となった末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝の勢いが止まらない。今年に入って、地元・からつでの正月レース、さらに下関の一般戦と２節連続Ｖという好スターを切った。好調を維持して乗り込んだ尼崎での「プレミアムＧ１・第７回ＢＢＣトーナメント」では、幸運の女神はエンジン抽選