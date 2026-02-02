高市総理の為替動向をめぐる発言などから、円相場はきょう、一時1ドル＝155円50銭台まで値下がりしました。高市総理は自身のXに「円安メリットを強調したわけではない」と投稿しています。高市総理「円安でもっと助かっているのが、外為特会の運用。いまホクホク状態です」高市総理はおととい演説した際、“いま円安だから悪いと言われるが、輸出産業にとっては大チャンス。外為特会の運用はいまホクホク状態だ”などと発言しまし