ウクライナ侵略を続けるロシアが、アフリカで戦闘員を勧誘し、戦地に送り込んでいる。貧困国を狙い、運転手などの出稼ぎと偽って渡航させ、強制的に参戦させる手口だ。２００人以上が渡航したケニアでは、家族が消息を案じている。（ナイロビ笹子美奈子）「戦争の犠牲者のために祈っていたのに、自分が当事者になるなんて」。ケニア東部モンバサ近郊で暮らすポーリーン・ドゥメさん（３６）は、にじみ出る涙を何度も拭った。