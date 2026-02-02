サッカー・Ｊリーグは２日、都内で「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ開幕イベント」を開催した。初代チェアマンの川淵三郎氏（８９）が登壇し、野々村芳和チェアマン（５３）と対談。歯に衣着せぬ本音トークを連発し、笑いを誘った。日本初のプロサッカーリーグは１９９３年に開幕し、３４年目の今季は半年間の特別大会として今月６日からＪ１が開幕する。１万５０００人収容のホームスタジアムなどの参入条件を設け、初年度は