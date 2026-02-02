〈あらすじ〉舞台は近未来のアメリカ。貧富による分断が進み、下層の人々は日々苦しい生活を送っていた。唯一の娯楽は、巨額の賞金がかけられた暴力的なゲームショーのテレビ観戦。その放送局である“ネットワーク社”が、実質的に社会を牛耳っていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）スラム街に住む建設作業員のベン・リチャーズ（グレン・パウエル）は、理不尽な理由で解雇され、再就職もかなわない。そこで愛する妻と