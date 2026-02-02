俳優の野間口徹（52）が1日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。下積み時代に経験したアルバイトについて明かす場面があった。ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で共演中の俳優の渡部篤郎、女優の結城モエとともに登場。占い師の大串エリコ氏の占いを受けた。大串氏が「今までの人生のスランプの時期がとても長い」と話すと、「スランプ？僕、別に感じたことないで