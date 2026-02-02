東京・台東区と羽田空港で巨額の現金が狙われた強盗事件で、羽田空港の事件の犯行グループが逃走に使ったとみられる車が神奈川県内の河川敷で見つかったことがわかりました。この事件は台東区東上野で1月29日、中国人ら7人が4億2300万円が入ったとみられるスーツケースを奪われ、2時間半後には羽田空港でも1億9000万円が入ったスーツケースが奪われそうになったものです。その後の取材で、羽田空港の事件の犯行グループが逃走に使