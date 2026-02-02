退職代行サービスを利用して会社を辞める人が増えていると話題になっています。【漫画】『退職代行で失ってしまうモノの話』株式会社パーソル総合研究所が実施した「離職の変化と退職代行に関する定量調査」によると、正社員離職者のうち5.1％、20人に1人が退職代行を利用していることが明らかになりました。離職者の不満は「長時間労働」から「成果圧力」へと変化しており、働き方改革後の離職構造が浮き彫りになっています。直近