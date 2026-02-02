新たな「“2人乗り”ランドクルーザー」発表！トヨタの英国法人は2026年1月29日、商用車ブランド「トヨタ・プロフェッショナル」の新たなラインナップとして、「ランドクルーザー コマーシャル 2026年モデル」を発表しました。今回の改良の目玉は、2.8リットルのディーゼルエンジンに48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせた最新パワートレインの採用です。【画像】超カッコいい！ これが「2人乗りランドクルーザー」で