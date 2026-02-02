ÏÂÁõ¤Ç¼«¤é¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤È?2¥·¥ç¥Ã¥È?²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¸ø³«¤·¤¿?·ãÊÑ?¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öµ­¼Ô²ñ¸«¸å¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈµÈ·Ñ¤ÈÆ°¤¯µÈ·Ñ¤Ç¼Ì¿¿³Æ¼Ò¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª´¨¤¤Ãæ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÃÊÌ¸ø±é¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÏÂÉþ¤Î°áÁõ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡¢´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥­¥é¥­¥é±ð»Ñ¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡¼¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡×¡Ö¤¯