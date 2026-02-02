事件現場＝桐生市梅田町１丁目２日午後＝ ２日午後、桐生市の信用金庫に男が押し入り、現金（約２００万円）を奪って逃走する強盗事件があり、警察が男の行方を追っています。 店内には不審な箱のようなものが放置され、爆発物の可能性もあるとみて機動隊員が対応にあたりました。 ２日午後１時前、桐生市梅田町にある桐生信用金庫梅田出張所に男１人が押し入りました。男はけん銃のようなものを女性職員に突きつけて、