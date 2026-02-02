2月1日に庄原市で恒例の雪合戦大会が開かれ、雪が降るなか熱戦が繰り広げられました。庄原市高野町で開かれた大会には、県内を中心に45チーム、およそ360人が参加しました。地域の資源である雪を活かしたイベントとして毎年開催しています。2026年は会場に20センチほどの雪が積もり、絶好のコンディションの中で大会が行われました。■出場した選手「ちょっと寒い。前回は体育館でやったので、この寒さが楽しいなと感じ