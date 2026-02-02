今週4日からはじまるリヤド大会（2月4〜7日、サウジアラビア）で5シーズン目の開幕を迎えるLIVゴルフは、人気選手の一人、フィル・ミケルソン（米国）不在でスタートを切ることになった。【写真】「実はこの形の方が好き」大型ヘッド好きだったネリー・コルダが『Qi4D』ドライバーで開幕戦Vミケルソンは1日、自身のソーシャルメディアで次週のLIVゴルフ開幕戦のリヤド大会、その翌週のアデレード大会（2月12〜15日、オーストラリ