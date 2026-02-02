3日、薩摩地方は一日を通して晴れ、青空が広がります。北寄りの風が冷たく感じられそうです。大隅地方もよく晴れ、朝と日中の気温差が大きくなりそうです。種子島・屋久島地方は朝に雲がかかる所があるものの、昼前から夜にかけて安定して晴れる見込みで、強めの風に注意が必要です。奄美地方は晴れたり曇ったりの天気で、にわか雨の可能性があり、洗濯物の外干しは空模様の変化に気を付ける必要があります。6日（金）までは、