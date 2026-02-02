アニメ『チェンソーマン』の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日公開）の興収情報が発表され、公開から136日間で興収105.1億円を突破した。歴代興収ランキングは47位となっている（興行通信社調べ）。【画像】エモい！エプロン姿のレゼ配布される特典のビジュアルカードなお現在、入場者プレゼント第8弾として、原作者・藤本タツキ描き下ろしのデンジ＆レゼのビジュアルカードが配布されている。同作は、全国4