アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の興収情報が発表され、公開199日間で興収391.9億円を突破した。国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）の記録更新まで残り15.6億円となっている。【画像】顔が全然違う猗窩座！公開された『鬼滅の刃』IMAX版の場面カットまた、IMAX特別上映版が、2月6日午前0時より世界