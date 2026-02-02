ボートレースとこなめのPR隊が2日、地元の鰐部太空海（24＝愛知）を連れてスポニチ名古屋オフィスを訪れ、5日から10日まで開催されるG1「第71回東海地区選手権競走」をアピールした。愛知支部からは池田浩二（47）、大滝明日香（46）、平本真之（41）、磯部誠（35）、吉田裕平（29）、前田滉らが出場。静岡支部からは坪井康晴（48）、菊地孝平（47）、三浦永理（43）、河合佑樹（38）、深谷知博（37）らが出場。三重支部からは