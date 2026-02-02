タレント有吉弘行（51）が、1日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（月曜深夜0時50分）に出演。大金にまつわる冷や汗もののエピソードを明かした。今回は「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円・完結編」。有吉は「（所属事務所の）太田プロって昔、現金で給料もらっていたんですよ」と話し始めた。「現金をもらったら銀行にすぐ入れなきゃいけないんだけど、閉まっている時があるのよ、銀行が。（その時に）印税とか、いろいろ