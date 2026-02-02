3人組グループ・Number_iの神宮寺勇太が、「ジバンシイ ビューティー」の新キャンペーンに登場し、ビジュアルが公開された。【別カット】透明感がすごい…カラコンを付けて撮影に挑んだ神宮寺勇太同ブランド「プリズム・リーブル」シリーズからプライマー「プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー」が誕生。カラーとケアが、下地の概念を超えた新しい“透明感ケア”を織りなす。色づいた光のヴェールが、色ムラ