2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」の心音が2日に誕生日を迎えて、カウントダウン生配信でバースデーグッズ「心音 BIRTHDAY GOODS 2026」の発売を発表した。今回のために描き下ろされた新ビジュアルは、「心音とバースデーをお祝いしているようなシチュエーション」がテーマ。メンバーカラーの紫色のケーキを前に、ファンと二人きりのティータイムを楽しむような、記念日にふさわしいイラストとなった