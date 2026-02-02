東京（CNN）友人と旅行で来日していたオーストラリア人のスノーボーダーの女性（22）が、スキーリフトにリュックサックが引っかかって宙づりとなり、その後、死亡が確認された。警察とリフトの運営会社が明らかにした。大町警察署によると、亡くなった女性は1月30日、スキー場「つがいけマウンテンリゾート」で事故に遭い、心肺停止の状態となった。女性は病院に搬送されたが、その後、死亡が確認された。リフトを運営する栂池ゴン