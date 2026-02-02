Jリーグは2日、東京・MUFG国立で百年構想リーグ開幕に向けたイベントを行い、J1全20クラブの代表選手が集結した。昨季王者の鹿島からはMF松村優太（24）が出席し、「獲らなくていいタイトルは鹿島にない。まず半年、優勝できるように頑張りたい」と抱負を語った。松村自身は全試合に出場した昨季終了後、脱臼を繰り返していた左肩を手術した。現在はリハビリの真っただ中にいる。最初の脱臼は約5年前。「町田浩樹選手にに吹っ