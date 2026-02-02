俳優の野間口徹（52）が、1日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。友人について明かした。渡部篤郎から「『友達いらない』とかって言ってたよね？」と聞かれると、「友達はいないんです。いらないんじゃなくて、いないんです」と答えた。そして「僕だって…ムロ（ツヨシ）さんとか、佐藤二朗さん…二朗さんはちょっとあれ（違うみたい）だけど。ああいう社交的な人、小栗旬くんとか。ものスゴく憧れ