櫻坂４６の元メンバーでモデルの渡辺梨加（３０）が１日に自身の「Ｘ」を更新。過去にネット上で炎上した番組企画での態度について言及した。渡辺をは２０２０年放送のテレビ東京系「欅って、書けない？」で、パン屋に弟子入りする企画に挑戦。職人の指導に対し返事をせず、「返事くらいちゃんとしろよ」などと厳しく叱責される様子がオンエアされ批判を集めた。この日は、その際の動画がネット上で再度拡散された。「Ｘ」を