3月5日のWBC開幕が迫ってきたが、ファンが注目する大谷翔平選手の二刀流出場はあるのか。2026年2月2日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は大谷選手らメジャーリーガーが合流する侍ジャパンを話題にとりあげたが、二刀流出場は微妙なようだ。大谷選手は、体の状態を見て判断する可能性大谷選手は米ロサンゼルスでの催しで「WBCで投げるのかまだわからないが、最後の最後まで調整次第というか、体の状態を見て（判断