日本時間１６時００分に英ネーションワイド住宅価格指数（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ネーションワイド住宅価格指数（1月）16:00 予想0.2%前回-0.4%（前月比) 予想0.7%前回0.6%（前年比)