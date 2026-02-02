日本時間１６時００分に独小売売上高（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（12月）16:00 予想0.1%前回-0.3%（-0.6%から修正）（前月比) 予想N/A前回-1.4%（-1.8%から修正）（前年比)