ドル円は午前中に不安定な振幅、午後は円買いが優勢=東京為替概況 2日のドル円は、不安定な振幅となった。先週末金曜日は、次期FRB議長人事や米予算案についての上院民主党と大統領の合意などを受けたドル買いもあり、海外市場でしっかりした動きを見せた。金曜日の高値圏である154.70円台で週の取引を終えている。週明けは先週末終値前後でスタートした後、いったん円安が進み155.51円まで上値を伸ばした。週末