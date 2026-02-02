円買い継続、ドル円一時１５４．５８レベル、貴金属相場が一段安＝ロンドン為替 ロンドン朝方、円買いが継続している。ドル円は一時154.58レベル、ユーロ円は183.14レベル、ポンド円は211.30レベルなどに本日の安値を更新している。 この日は金や銀などの貴金属相場が急落している。足元では、金現物が9％超安の4403.29ドル、銀は15％超安の71.90ドルとなっている。 USD/JPY154.60EUR/JPY183.24GBP/JPY