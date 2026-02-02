Ｊリーグは２日、ＭＵＦＧ国立で「明治安田百年構想リーグ」開幕イベントを実施した。Ｊリーグは２６年８月から秋春制に移行するため、今回の特別大会は同年の４か月間を使って東西１０チームずつで行われる。東の開幕戦で町田は横浜ＦＭと対戦（６日・日産ス）する。勝てばＪ１昇格後初の開幕戦白星。ＭＦ増山朝陽は「スタートダッシュするためにも勝ちたい」と意気込んだ。チームとしての開幕戦への思いが強いと明かし、「そ