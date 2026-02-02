アニプレックスは2日、アニメーション会社・EGG FIRMの全株式を取得し、完全子会社化したことを発表した。【動画】EGG FIRMが関わった作品！『無職転生』第3期の最新PVEGG FIRMの事業内容はこれまでと変更はなく、「今後は、両社の連携により、新たな作品づくりに一層邁進し、アニメーション業界のさらなる発展に貢献してまいります」と説明した。EGG FIRMはこれまで、アニメ『瑠璃の宝石』、『無職転生』、『山田くんとLv99