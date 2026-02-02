スマートフォンの「ウォレット」に表示されたデジタル人民元（共同）【広州共同】中国が法定の電子通貨「デジタル人民元」に対する利息支払いを始めた。これまでは現金と同様に利息が付かなかったが、当局は預金と同じ機能を持つ「デジタル預金通貨」へと位置付けを拡張したと説明する。魅力向上で普及を後押ししたい考えだが、中国では民間の電子決済アプリが浸透しており、効果は未知数だ。利息の支払いは1月1日に始まった。