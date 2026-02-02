2日午後0時50分ごろ、群馬県桐生市梅田町1丁目の桐生信用金庫梅田出張所に男が押し入り、女性職員（53）に拳銃のようなものを突き付け「お金出せ、早くしろ」などと脅して現金200万円を奪い、逃走した。当時客はおらず、職員3人にけがはなかった。県警は強盗事件として男の行方を追っている。捜査1課によると、男が残していった小脇に抱えられる程度の段ボール箱がカウンター上にあったが、機動隊が爆発物ではないと確認した。