2.5次元グループすとぷりらが、今月7、8日に東京ドームで開催する大型ライブフェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」に合わせて、東京ドームおよび周辺エリア一帯で実施する7つの連動企画を1日、発表した。今回の施策は、ライブの前後も含めて“東京ドーム一帯”でイベントの世界観を体験できるさまざまなコラボレーションだ。目玉の1つは、東京ドームシティのウィンターイルミネーションとのコラボ。高さ約15mの