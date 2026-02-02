タレント・プロレスラーのフワちゃんが自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。自身の活動休止中の出来事や、心境について明かしました。 【写真を見る】【 フワちゃん 】 「反省と精進が必要だったから、フワには。まだまだ人間が出来てねえってことで。たっぷり、休みました」活動休止中の状況明かす「『致し方ねえ〜！！』っていうこともいっぱい」動画冒頭、フワちゃんは「改めて応援していただいてる、フワギャルの