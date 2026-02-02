タレント伊集院光（58）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ゲストのジャングルポケット太田博久らへの質問で、例え話で自分の妻とのやり取りについて明かした。スタジオにいる「結婚してタレント活動しているみんなに聞きたい。太田君を中心に」と条件をつけて「エピソードトークで、お互い『あそこは言わないで欲しかったなぁ』ってなるっぽい」と質問した。そして伊集院は「夫と妻で違う気がす