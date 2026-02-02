ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」では、2026年2月2日から4日まで、販売季節を過ぎて賞味期限が迫ったおせちを参考小売価格の最大80％オフで販売する「おせちレスキュー」を実施しています。社会貢献もできるお得なキャンペーン松の内が過ぎて需要が落ち着く今のタイミングは、「おせち」がフードロスの危機に直面しやすい時期でもあります。「最後までおいしく食べてほしい」という思いから、昨年12月に続き「おせちレスキ