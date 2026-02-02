ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。売り出し期間は、2026年1月31日から2月3日までです。今週は「ボトムス特集」と題して、1000円台〜2000円台で買えるボトムスが多数登場しています。多機能パンツが1089円人気ファッションクリエイター・MUMUさんとのコラボアイテムの新作も登場しています。「綿混イージーパンツ」（1089円）は、保湿加工、抗菌防臭効果、紫外線防止（UPF50＋）